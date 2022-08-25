系統大廠藍天（2362）在今日法說會指出，由於多做代工生意，因此沒庫存壓力，第二季最差情況已經過去，目前購料、客戶拉貨相對順暢，中國返校季前添購筆電也會啟動一波拉貨潮，預期第三季表現較第二季好。

PC市況不佳導致廠商庫存大增，但藍天至今庫存維持約54天，表現優於同業，對於去年供應鏈大亂所衍生的長短料問題，公司指出現在已經平息，且部分零件開始跌價，不過內部採購、設計、研發、製造能夠快速換零件並取得認證，這樣的彈性在應付特別時期有餘裕。

處理器供應商英特爾醞釀在第四季推出新品並漲價，外界認為這是銷舊庫存的手段之一，藍天則看好搭載新伺服器的新筆電有助於換機潮。儘管筆電已經進入高原期且近來雜音頻傳，但每年的剛性需求超過2億台，藍天年度出貨還不到1％，因此成長空間相當大。

藍天今年上半年受到中國封控影響，對營收貢獻約2成的百貨通路部分遭衝擊，但本業持續成長，營收112.15億元、年減6％，稅後淨利6.25億元，每股稅後純益1.07元。