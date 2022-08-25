蔡英文表示，新北很多建設都準備好了，只缺一個做事的好市長。（呂健豪攝）

蔡英文總統今（25）日晚間與民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋潮和宮參拜，立委張宏陸、羅致政及黨內議員、參選人都出席。此外，也有牙醫師公會到場支持林佳龍的65歲補助裝假牙政策。蔡英文更說，新北市要更好，什麼都準備好了，只差一個好市長，積極替林佳龍拉抬聲勢。

蔡英文致詞表示，她不只是民進黨的主席，同時也是新北市的市民，所以她替新北市找了一個好的市長候選人，未來新北市會有很多照顧老人、小孩及年輕人的政策，都要靠一個會做事的市長來完成。

蔡英文也讚許林佳龍，稱他在交通部期間，過去許多長期以來沒人可以拍板定案的事情，但是林佳龍都做到了，而且他現在也正值做事的年齡，希望大家可以支持他。

除了替林佳龍站台，蔡英文也細數中央許多政策，她說公立幼兒園到明年要增加到3000班，此外還有非營利與準公共化托育機構，另外還有0到6歲國家養政策，明年已經編好超過1千億的預算，這些都是中央出錢、中央幫忙找地，但最重要的是需要地方政府去執行，要一個有執行力的市長帶頭來做。

蔡英文也說，很多人說她跟蘇貞昌的政府只會花錢，但這些都是花在人民身上，而且因為防疫有成，讓國內的社會得以穩定，各項產業在國際間都很有競爭力，讓台灣有不錯的經濟，政府有不錯的財政得以持續建設。

另外，蔡英文更是不忘替黨內的議員參選人爭取支持，她說現在民進黨在中央執政，之所以很多建設可以推行，就是因為在國會超過半數，所以新北市未來的建設要能夠順進行，議會的席次也很重要，所以希望選民也要支持這些力挺林佳龍的議員參選人。

林佳龍則是在致詞時，繼續強調、重申自己65歲裝假牙的社會福利政策，以及強調許多新北市目前在進行中的重大交通建設，都是在自己交通部長任內所核定的，而他在致詞時也出現意外插曲，有一名里長突然出聲應和，並批評侯友宜只會包裝，跟他的五股垃圾山一樣，「看來水水，裡面骯髒鬼。」