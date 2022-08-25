這樣能看嗎？有女網友拍下在某肯德基座位區坐著1對男女，然而，該女穿著太吸睛卻引起網友議論紛紛；該女不僅穿著全身露背裝，還一路裸露到露出屁股溝，但網友卻不領情，直呼「真的有人會這樣穿嗎？認真來說毫無美感可言」、「不舒服」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，拍攝場景在某肯德基用餐區，照片內坐著1對男女，右邊是穿著藍衣、灰褲、戴帽男子，則左邊則是一名超吸睛的長髮正妹，該長髮妹穿銀灰色短裙，但其背部全裸，不僅如此，還一路裸露至露出屁股溝，吸引來店的客人；原PO也在貼文寫下「陪老爸吃肯德基，女兒孝順暖人心，讚」。

女網友拍下疑似是女兒陪爸爸吃肯德基的照片，然而，這名女兒穿著大膽清涼，引起網有議論紛紛。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的有人會這樣穿嗎？認真來說毫無美感可言」、「影響食慾」、「我坐後面二小時了，一杯飲料都還沒喝完」、「討厭什麼變態的衣服」、「不舒服」、「女兒陪父親吃麥當勞，背後的原因令人寒心，因為沒有任何布遮擋」、「這樣能看嗎？」、「幸好還沒吃飯、不然看到這照片肯定連昨天的飯菜一起吐出來」。