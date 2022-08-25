在中國與西方國家關係日漸緊繃之際，大陸社交媒體平臺上傳出愈來愈多中國船廠打造軍艦的圖片。觀察到這種現象的英國媒體指出，中國已開始大規模生產導彈驅逐艦，軍艦能力正呈「指數式增長」。美國智庫也透過最新的戰略模型預測，在不到10年之內，中共將擁有足夠的資源打造5艘航空母艦、60多艘巡洋艦和驅逐艦，以及一支新的潛艇艦隊。

《德國之聲》引述英媒《衛報》（The Guardian）與《泰晤士報》(The Times)報導說，中國海軍近來積極擴張軍事實力，傳出已經重新開始大規模生產導彈驅逐艦， 海軍艦艇呈「指數式」增長。《衛報》引用陸媒《環球時報》的說法稱，中國將在2035年前完成軍事擴張和現代化，其目標「包括發展一支藍水海軍，以配合國家的國際地位且更好地捍衛其利益」。其中的「藍水海軍」，指的是將海上力量擴展到遠洋及深海地區、並具備遠征作戰能力的海軍。

美國軍事媒體《海軍新聞》（Naval News）也報導說，大陸社交媒體平臺上近期流傳大連造船廠船塢中建造軍艦的照片，該造船廠2年前曾在一天內同時進行052D和055型驅逐艦下水儀式。而052D是中國海軍最新一代導彈驅逐艦，這種現代化艦艇被認為能與美國神盾驅逐艦相當。

《泰晤士報》說，在上海江南長興造船正在建造另一艘驅逐艦，全部在建的軍艦至少有6艘以上，都是最先進、能發射長程導彈的052D型驅逐艦，其目的是要打造一支能與美軍匹敵的世界級海軍。

澳大利亞國立大學國際安全和情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）告訴《衛報》，中國的軍事擴張呈指數式增長令人深感憂慮。他說，中共海軍正在從一支專為保護中國海岸而設計的「褐水海軍」轉變為真正的「藍水海軍」。「它們目的在維護中國影響力以匹配其經濟成長，不僅是在南海、第一島鏈（包括臺灣），乃至於擴大到印太地區。」

華盛頓智庫戰略和預算評估中心（CSBA）透過最新的戰略模型預測，在不到10年之內，中共解放軍將擁有足夠的資源來打造5艘航空母艦、60多艘巡洋艦和驅逐艦，以及一支新的潛艇艦隊，並靠著強大的軍事實力主宰該地區。

智庫內部的國安專家小組利用中國約3000億美元的國防預算，來模擬中國政府會採取哪些作為。該智庫稱，「目前大家所擁有的共識，是中國將成為一個全球性的軍事威脅」，它除了有能力超越目前對臺灣的劍拔弩張，也擁有足夠的資源來擴大海上和空中能力。