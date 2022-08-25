券商積極爭取的分戶帳資金運用，金管會宣布大鬆綁！金管會證期局副局長高晶萍25日指出，開放證券商客戶分戶帳款項得購買「我國政府債券、國庫券，或將該專戶留存的客戶分戶帳款項定存超過新台幣10億元部分，以定存方式轉存其他銀行，據統計，13家券商分戶帳資金，截至2022年7月底已達362億元，有3家券商的分戶帳定存已超過10億元。

高晶萍表示，現行證券商只能將客戶分戶帳款項於原專戶以「活存或定存」方式存放，券商公會提出開放建議，希望能放寬分戶帳款項資金之運用，以提高資金收益。此次開放客戶分戶帳款項除為客戶辦理應支付款項外，也可在經客戶同意下，運用於安全且流動性高之金融商品，或分離存放於其他銀行。

高晶萍表示，分戶帳的金額是為了備供投資人若要支付有價證券的投資款項時必須有流通性在，所以分戶帳至少要留有20％的資金，其他部份得運用於購買「我國政府債券、國庫券」，至於要買多少債券回歸券商自行風險控管。

另外，券商反應，近期銀行不收受大額存款，因此希望可以將分戶帳金額分散到其他銀行，因此此次也開放分戶帳戶留存的客戶分戶帳款項「定期存款超過新台幣10億元」部分，可以定期存款方式轉存其他銀行，轉存銀行家數不限。金管會也明定有關分戶帳資金運用之額度與流動性控管、資訊申報及內部控管機制等配套措施。

高晶萍表示，證交所將配合公告修正該公司分戶帳作業要點相關規範，並將分戶帳資金運用情形納入現行分戶帳業務查核機制，以加強分戶帳資金運用之管理。