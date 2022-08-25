迎合國人「將中秋節當烤肉節」的習慣，太魯閣晶英酒店宣布推出「峽谷BBQ宵夜串燒」，以及中秋繪本故事與柚香果醋手作等節慶限定活動，強調旅客可在皓月高掛的微涼中秋，大啖原民風味特色串燒、暢飲沁涼啤酒，再用營火親手烤個鬆軟棉花糖，度過最有儀式感的連續假期。

太魯閣晶英酒店表示，中秋連假入住太魯閣晶英酒店的旅人，都能免費預約「博狀元餅」故事結合擲骰「博」好運的活動，以傳統古早味活動與在地連結，讓旅客體驗不一樣的中秋文化。療癒手作課程「柚與你相遇」，則可以透過親手釀造的天然果醋，封存旅行的美好記憶。僅限中秋當日供應的「峽谷BBQ宵夜串燒」安排在山林簇擁的戶外景觀區，由廚藝團隊精心規劃近20款串燒與冰品﹑甜點，一字排開，氣勢十足。在難得的歡聚時刻，闔家賞月、品嘗宵夜小點，共享美好時光。

「峽谷BBQ宵夜串燒」是太魯閣晶英酒店在中秋當日特地加碼的特色活動。近20款炙烤串燒，無論鮮蔬串燒﹑海鮮串燒或是使用大量香料，洋溢原民風味的「高粱馬告香腸串」、「洄瀾九香雞肉串」、「原鄉風味牛肉串」，皆由廚藝團隊直火料理，再搭配果香濃郁的「柏克金德式小麥啤酒」或有優雅的麥香的「柏克金黃金拉格啤酒」最是享受。餐後甜點則有清爽解膩的「鳳梨芒果冰」和「DIY營火烤棉花糖」，讓旅人都能有甜蜜好夢。期間限定的宵夜場於9月10日晚間9點至10點供應，地點選在飯店熱門的觀星秘境「頂樓戶外景觀區」，現場除了氣氛燈串，還有璀燦星光點綴，再加上一輪明月，讓每位入住貴賓都能在「披星戴月」的峽谷中，留下難忘回憶。

寓教於樂的「中秋『博』好運」，是以太魯閣晶英酒店自製繪本介紹流傳超過300年歷史的台灣傳統娛樂「博狀元餅」的由來。將舊時為鼓勵人們熟識科舉制度，透過玩樂方式把骰子點數配對狀元﹑榜眼﹑探花等功名，後來又延伸成擲骰可以預測考運的習俗，以自製繪本的方式與旅人分享，並邀請大家一同參與擲骰遊戲，親身體驗中秋節奪狀元餅的樂趣，並準備多樣好禮送給骰到指定點數的幸運兒。遊戲體驗時間為9月10日和9月11日下午3點及4點，需提前預約。

「柚與你相遇」則是將當令最應景的水果融入到手作活動。透過步驟分享與教學，帶領每位參與者認識發酵的過程，再親手將陳年老醋﹑冰糖﹑柚子果肉依比例放入玻璃瓶中，待時間的熟成與釀造，延續旅行美好的記憶。活動時間為9月9日至9月11日下午4點至6點，每30分鐘一場，每場限15人參與，可供入住房客自由報名參加。