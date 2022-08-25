大洗牌！一卡通公司今（25）日召開臨時董事會，會中推舉通過由高雄市政府經濟發展局長廖泰翔代理董事長，而7月13日一卡通臨時董事會通過聘任具專業經理人背景的鄭鎧尹任職總經理，此一新人事也於24日已獲主管機關同意。

廖泰翔表示，過去兩年新冠疫情嚴峻，各行業都深受衝擊，但一卡通在董事長李懷仁帶領下，強化支付行為垂直整合與數位轉型、深化與地方政府合作、配合中央數位政策及擴大交通整合等業務，充分發揮電子支付零接觸特性，去（110）年交出較前一年虧損大幅減少7千萬元成績單，今（111）年1月電子支付會員數與去年同期相較，大幅成長49％，轉帳金額則成長296％。此外，也順利完成一卡通增資，並改善股東結構。並且帶領一卡通於今年六月底完成公開發行。

廖泰翔指出，市長陳其邁重視產業數位轉型，過去兩年與一卡通合作推出「高雄好家載」服務，結合餐飲業、計程車及民眾的三方需求，成為防疫新經濟模式；此外對接中央5倍券的高雄券、高雄燈會五行暢遊碼、文博會及台灣設計展的高雄幣等，也都在一卡通平台上推展，便利民眾生活，開啟數位支付多元模式。

廖泰翔強調，未來一卡通將與政府、銀行、店家及使用者等有更充分緊密的連結，擴大與強化支付生態系觸角，強化電子支付及儲值卡(電子票證)優勢，盼能滿足使用者的各種服務需求，豐富未來支付產業樣貌。

一卡通新任總經理則由鄭鎧尹出任。鄭鎧尹為國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所博士，前職為跨國AI公司-iKala共同創辦人暨營運長，提供以AI驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，服務範圍涵蓋 8 個國家及超過 12 種產業。一卡通為加速支付生態圈的整合，及掌握廣大用戶資源擘劃數據商業模式，希望由在網路、多媒體以及數據驅動的數位領域，邀請具專業經歷鄭鎧尹出任總經理，邁向轉型新局。

鄭鎧尹表示，一卡通公司在電子支付與儲值卡服務之發展在市場有目共睹，很榮幸能加入團隊，無論是數據平台或支付生態的創新，都需仰賴資訊技術作為打造服務價值的動能，因此藉由技術團隊的擴展升級來帶動業務動能會是優先聚焦的方向，也希望能以自身的專業背景與新創團隊的視野，兼顧營運穩定性的同時也帶入積極創新的思維。