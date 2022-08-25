威比獎是國際公認的代表數位行業最領先和權威的國際性大獎，由國際數位藝術和科學協會主辦和評審，歷屆得主包含漫威、星際大戰、權力遊戲、湯姆漢克斯、席琳狄翁、村上隆、BBC、CNN、Google等。（SIGONO團隊提供）

台灣獨立遊戲團隊SIGONO製作的《OPUS：龍脈常歌》，獲得被《紐約時報》譽為 「網路界的奧斯卡獎」、「網路界最高榮譽」的威比獎（Webby Awards）肯定，是該獎於1996年創立以來，台灣團隊首次獲獎。

威比獎是國際公認的代表數位行業最領先和權威的國際性大獎，由國際數位藝術和科學協會主辦和評審，歷屆得主包含漫威、星際大戰、權力遊戲、湯姆漢克斯、席琳狄翁、村上隆、BBC、CNN、Google等。

今年威比獎有1萬4000件來自全世界的作品參與評選，台灣團隊SIGONO製作的《OPUS：龍脈常歌》在遊戲類別中脫穎而出，獲得威比獎肯定。

但是你知道嗎？台灣曾是全球第3的遊戲輸出大國，僅次於美、日，如今自製研發人才持續減少，台灣只有不到10％的產品是由台灣人研發，其他90％以上都是代工。

為何台灣的遊戲市場以代理為主流？台灣開發環境艱困，比起自製遊戲，代理能夠快速回收成本，就經營考量上多數都會選擇高報酬的地方投入，因此很難建立可以持續誕生出好作品的產業環境，再加上台灣民眾對於外來文化的接受度很高，也讓台灣自製的遊戲沒有本地優勢。

SIGONO創辦人李思毅在自己的臉書說，僅管大眾從小看日本動漫長大，喜愛日本文化、日文遠遠更加受歡迎，仍堅持要為旗下遊戲《OPUS：龍脈常歌》加入中文配音的理由，「因為得做。大家都知道，在台灣創造文化商品時，過程是較為辛苦的，因為市場多為國際的作品壟斷，面對各種夾殺與刻板印象，本來就在夾縫中求生。」

不過早在獲威比獎前，今年1月《OPUS：龍脈常歌》就已榮獲得美國獨立遊戲最高殿堂「Independent Game Festival」優秀敘事大獎榮譽入選肯定，《OPUS：龍脈常歌》作為一款故事導向的遊戲，遊戲中包含幾萬字的文本跟大量文化內容，能跨越文化壁壘獲得世界舞台的肯定，對台灣的創作者來說是巨大的鼓勵。