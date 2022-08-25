台灣西門子、鉅鋼機械及如億自動化，25日出席台德經濟合作會議中簽定三方合作備忘錄，透過數位雙胞胎虛實整合技術開發製鞋機械，從製鞋業前端實踐節能減碳及永續發展。以高標準資安防護管理平台為基礎，合作涵蓋數位轉型、數位雙胞胎虛實整合技術、人員培訓、原廠專家技術咨詢服務等。

第20屆台德經濟合作會議25日在台北舉行，最大的亮點是台灣西門子、鉅鋼機械、如億自動化，三方分別代表台德雙邊企業簽訂合作備忘錄。此次備忘錄的合作重點是將數位雙胞胎虛實整合科技導入製鞋機械的開發，從製鞋業前端大幅提升能源運用效率，實現整體產業全面節能減碳，為台灣邁向碳中和盡心力。

西門子數位工業總經理駱奎旭、鉅鋼機械總經理陳璟浩、如億自動化執行副總馬維鈞共同簽訂，三方不約而同表示，台德雙邊三強再次聯手出擊，整合軟硬體，透過智慧化與數位化的技術加持，達成精確的能源管理使用及調控能力、甚至是供應鏈的全透明化，不僅帶動整個製鞋機械的產業升級與數位轉型，同時也扮演領頭羊的角色，以實際行動力行節能減碳及永續發展。

台灣西門子指出，台灣西門子數位工業、鉅鋼機械及如億自動化，去年先簽訂合作備忘錄推動工業4.0。西門子長期深耕工業4.0、智慧製造、自動化解決方案、工業軟體、工業物聯網；鉅鋼致力於全面品質提升及創新成長，以國際性的眼光和嶄新的科技，樹立鞋機製造的領導典範；如億專研自動控制產業相關技術服務與產品開發，同時也是西門子的代理商。今年三方分別代表台德雙邊再次攜手，除將持續推動工業4.0的關鍵應用之外，更將合作層面擴大到節能減碳及資安防護。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉針對這次三方合作表示，「隨著全球極端氣候的演變以及台灣能源轉型的推進，對產業來說，節能減碳及永續發展再已不是口號，而是迫切需要的即刻行動。台灣各項產業一定要儘快和全球正在推動的碳中和趨勢逐步接軌，如此才得以永續發展。而結合政府政策工具的推力，以及產業科技創新的拉力，是邁向節能減碳及永續發展缺一不可的動力。」

台灣西門子指出，西門子發展至今，已是全球十大軟體公司之一，永續發展是西門子過去170多年來創新科技的核心理念。2021年道瓊永續發展指標，西門子在工業領域中蟬聯排行第一，並且在創新、資安、產業暨產品相關之環保等共六個項目領先全球。西門子不僅2030年將達成碳中和的目標，同時也將百分之百依循環境友善的相關要求發展公司旗下相關產品。對西門子來說，節能減碳與永續發展，不僅是公司的企業社會責任，更是推動業務持續成長的驅動引擎。