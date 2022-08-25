繼台大碩士論文被認定抄襲後，前新竹市長林智堅中華大學碩士論文再遭校方認定抄襲，侵犯竹科管理局研究報告著作權已成事實。國民黨立委林奕華晚間在臉書呼籲，「竹科管理局！接下來就是你們的事了！請依法對林智堅提出告訴！」（截自林奕華臉書）

繼台大碩士論文被認定抄襲後，前新竹市長林智堅中華大學碩士論文再遭校方認定抄襲，侵犯竹科管理局研究報告著作權已成事實。國民黨立委林奕華晚間在臉書呼籲，「竹科管理局！接下來就是你們的事了！請依法對林智堅提出告訴！」

林奕華表示，林智堅案是學術倫理跟侵害國有財產的法律問題，絕非政治問題，如今中華大學已做出撤銷林的碩士學位處分，侵權、抄襲竹科管理局報告已是事實，國科會與竹科管理局，也應即提告林侵權、洩密，展現捍衛國有財產決心。

林奕華也肯定，中華大學願挺身捍衛學術倫理，認定林智堅論文抄襲情節重大，撤銷林碩士學位，還將主動把林智堅指導教授賀力行和口試委員李友錚送教評會審查。

林奕華也提到，原聲稱要對台大撤銷學位做行政訴願的林智堅，到目前為止都還未正式對兩個撤銷碩士學位的行政處分提救濟。林奕華臉書小編則溫馨提醒林智堅，若想要提救濟，訴願救濟時間只有一個月，千萬不要「不小心忘記」。