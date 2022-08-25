梁佑南與胡嘉愛劇中爆發肢體衝突而掛彩。（民視提供）

梁佑南劇中被趕出家門。（民視提供）

藝人梁佑南在民視八點檔《黃金歲月》中飾演從跋扈囂張小老婆，因被發現兒子不是老公霍正奇的小孩，東窗事發後變成落魄不堪小三，被正宮家人掃地趕出門還被要求檢查行李，她不堪屈辱和正宮大女兒胡嘉愛起了衝突，這場激烈對手戲讓梁佑南摔得鼻青臉腫，腳還因此受傷見紅流血，梁佑南事後豁達說「見紅就是替自己檔災，沒事」。

梁佑南表示，這場戲大家卯足全力，因為陳紅玫要被趕出去，所以拍攝過程大動作，拉扯、推擠、賞巴掌都來了。劇中胡嘉愛飾演的芭芭拉，為了要幫正宮媽媽出一口氣，就竭盡所能找碴，除了看行李有沒有帶走不屬於她的東西，還趁機甩她兩巴掌，在推擠過程中，梁佑南就被推倒在沙發上，結果腳意外撞到沙發底座的木頭，但當下就順著情緒演下去，直到導演喊卡後，她才淚崩大喊「好痛阿！」，才發現自己的腳被木頭割出一道傷，鮮血直流。

事後現場劇組緊急找繃帶、冰塊、藥膏，要幫梁佑南做傷口處理，胡嘉愛也很自責一直向梁佑南道歉。梁佑南反而安慰她不用放在心上，表示拍攝過程難免有些意外，而且農曆七月見紅見血，也算是替自己檔災。她笑說，她飾演的角色落難後，有一大批觀眾可以開心入睡了，不然觀眾都傳訊息罵她，說她害他們氣到睡不著覺。