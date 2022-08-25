吳姍儒以俐落褲裝出席AIGNER台北首家專門店開幕活動，大讚手上的ALONA包不退流行。（AIGNER提供）

AIGNER 請到超模凱特摩絲擔任代言人。（AIGNER提供）

Sandy吳姍儒甫與老公在台南過生日後，返台北就以俐落褲裝搭配綁帶白襯衫，秀出纖腰的火辣OL裝，出席AIGNER台北首店開幕活動，由於該牌現任代言人為超模凱特摩絲，「他們來邀約的時候，我也很驚訝，像我這樣的「矮冬瓜」適合嗎？」不過隨即她也立刻補充，「如果我都可以駕馭這個包，相信大家也都可以。」而她也大讚該款包的弧形線條，以及一體成型的包蓋，搭配亮眼的顏色，即使穿的簡約也有亮點，另外他也推薦另一只Ariana系列水桶包，「提把有貼心加上cushion，提起來很可愛！」

AIGNER ALONA（酒紅）2萬5500元。（AIGNER提供）

創立於 1965 年的 AIGNER，之前因藍鐘集團結束代理而退出台灣，現由義大文創產業股份有限公司重新代理，並於去年在高雄義享時尚廣場開設全台第一家專門店後，近期則在台北遠東SOGO復興館開設台北首家專門店，品牌每季皆會推出約20個不同系列，每個系列下又有約6個不同款式包，3至4種新色，本季除上述所提的Alona及Ariana系列，還有時下最流秀的腋下包Alona及Ariana系列、有醒目鱷魚壓紋的DAISY 系列、品牌經典的DIADORA 系列等。