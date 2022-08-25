新竹市前市長林智堅捲入論文門後先後遭到台大、中華大學認定論文抄襲，接連撤銷碩士學位，目前學歷只剩學士。對此，網紅「廣告小妹」表示，自己大讚林智堅現在很親民，「我現在跟他一樣學歷了」，結果因此被老公要求去公園睡覺。

台大8月9日宣布，認定林智堅論文抄襲余正煌的論文，所涉情節重大，撤銷其碩士學位；中華大學則在8月24日宣布，林智堅的論文抄襲竹科管理局的標案，因此將其撤銷碩士學位。目前林智堅只剩下中華大學企管系夜間部的學士學位。

對此，住在美國的台灣媳婦廣告小妹在臉書粉專「凡槿（廣告小妹）」發文表示，「老公再次叫我去睡公園。我只是以迷妹視角說林智堅如今很親民，我現在跟他一樣學歷了。他都退選了還想怎樣！」

許多網友則紛紛笑說，「大學畢業可以當兩屆市長。超勵志的有沒有」、「還有12億球場可以睡」、「說實在我現在其實對事情演變到現在這樣抱著不少疑惑」、「果然是迷妹視角無誤」、「公園堅的概念！讓妳永遠記得！」