BA.5疫情即將到來，邊境解封腳步究竟如何走？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天接受「鏡新聞」專訪表示，待這一波疫情到達高點、確定往下時，就是可以開始做大幅度的調整，預估是9月底、10月初，並表示未來邊境開放政策「不會針對中國有例外思考」，因為現在各國感染已經很普遍，不會用以前的思維去看待。

台大感染科醫師李秉穎認為，邊境開放不儘是學術問題，還有政治考量。王必勝認為，需要修正一下這個說法，應該是「專業加上實務的考量」，專業方面要看它的威脅性有多大，Omicron的BA.5致病率和致死率沒有比BA.2高，至於實務面來看，還要考慮民眾的感受，當確診數變多，民眾還是會擔心，因此開放腳步需要做各種評估。

王必勝表示，這一波BA.5如果到了高點、趨勢確定往下時候，就可以開始做比較大幅度的調整，不一定要下降到什麼程度，現在的概念是確診數沒有那麼重要，因此估計9月底、10月初高峰過了就可以開始做。他強調「邊境開放的腳步都沒有停下來過」，只是目前的措施看起來幅度比較小，影響比較小，風險也比較小，例如取消登機前48小時PCR、放寬每周入境人數等等。

主持人詢問，未來邊境開放是否會針對中國大陸有例外的思考？王必勝表示「不會用這樣的角度去思考」，要不要開放還是考慮到自己，例如醫療量能夠不夠、民眾的接受度如何，不會考量是哪一國的人進來，因為現在的疫情不像一開始， 哪個國家危險、哪個國家不危險，現在其實大家感染都已經很普遍了，所以不會用以前的思維去看。