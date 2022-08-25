寵物用藥糾紛再不時躍上討論桌，為充足國內犬、貓及非經濟動物診治疾病用藥，農委會表示，已與衛福部協調增列42項人用抗生素供獸醫師治療犬貓及非經濟動物使用，並於「輸入動物用藥品樣品贈品管理辦法」增訂得由獸醫師公會協助統籌輸入與儲備專案進口之動物用藥品。

民進黨立委高嘉瑜今年4月底質詢一起質疑獸醫師違法使用標靶藥物事件，指出民眾因獸醫使用未持合法藥證的化療藥物「帕拉丁（palladia）而提告，除了讓獸醫不敢冒險使用該藥，也讓許多飼主反彈，也顯示國內寵物用藥的爭議長年未解。

農委會防檢局今(25)日表示，經與衛福部、獸醫師公會、獸醫學術界及藥師團體等多方協調後，以達成部分精進獸醫診療機構取得診治犬貓及非經濟動物疾病之藥品方式。

一、已修正「輸入動物用藥品樣品贈品管理辦法」，取消部分較難取得之國外文件，並增訂得由獸醫師公會協助統籌輸入與儲備專案進口之動物用藥品。

二、已與衛福部協調增列42項人用抗生素供獸醫師治療犬貓及非經濟動物使用。

三、已修正「動物用藥品檢驗登記審查準則」第12條附件5，簡化晶體輸液產品檢驗登記應檢附之文件，同時縮短參考國外已上市產品之年限，將上市10年以上的藥品可檢附科學文獻替代，改為5年，放寬動物用藥品檢驗登記之門檻。

防檢局表示，國內寵物專用抗生素不足，針對獸醫師提出開放人用抗生素供犬貓等寵物治療的使用需求，經專家會議評估後提出的42項人用抗生素，經數次協商後與食藥署達成開放使用之共識，其中有6項屬人用後線抗生素，必須向該局專案申請，呼籲獸醫師使用抗生素治療動物將持續秉持專業審慎使用，維護毛小孩健康。

防檢局指出，另因應國內動物用輸液(生理食鹽水等)不足問題，選定動物體液中已存在、活性成分造成毒性有限，且無藥物殘留疑慮之物質，修正「動物用藥品檢驗登記審查準則」，簡化晶體輸液產品檢驗登記應檢附之文件，鼓勵人用藥品業者及動物用藥品業者皆能登記動物用輸液產品。