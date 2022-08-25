疫苗保密爭議未平，面對外界頻頻詢問疫苗採購價格，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，公布了代表違約，這是很嚴肅的問題，目前正在和各廠商採購次世代疫苗，「如果沒有誠信，採購可能會不順利，受害的是我們！」他更嚴肅表示，指揮中心應該是要中立、不分黨派，希望政治盡量不要干涉防疫作業。

新冠疫苗採購資料封存30年爭議不斷，王必勝日前大動作對外說明疫苗採購，又遭外界質疑是為前指揮官陳時中護航。王必勝今天接受「鏡新聞」專訪表示，政治和選舉應該是盡量不要干涉防疫作業，畢竟這是牽涉到全民健康，如果公布代表違約，這是很嚴肅的問題。

王必勝透露，據他了解，好幾家疫苗公司都是希望整個合約保密，我們基於國會要求跟對方說要調閱，這已經是例外條款，有些公司不接受，也有的公司說必須遮蔽哪些部分，這些都是對方提出來的，能夠讓立委調閱的地方，都已經讓他們看了，但還是要尊重簽約這件事。

王必勝數度強調，指揮中心應該要中立、不分黨派，因為這是「全民的指揮中心」，這個分際一定要注意；如果有一些指涉，影響到民眾對指揮中心的信任，以及對廠商的和誠信，自己就必須出來說明，尤其目前正在緊鑼密鼓地採購次世代疫苗，如果沒有誠信，採購可能會不順利 ，受害的也是我們。

對於國民黨指控疫苗資料保密30年是黑箱，王必勝強調，並不是封存30年，而是公文保存期限為30年，那是承辦人依「機關共通性文件保存年限基準」做的判斷，依據公文的重要性去判斷要保存幾年。至於何時可以公開疫苗採購資料？王必勝表示「很簡單！」根據每一個疫苗合約，保密期限到了就可以公開。