大陸澎湃新聞25日報導，大陸近期出現罕見極端高溫天氣，南方特別是重慶市北碚、巴南、大足、長壽等地接連發生森林火災。大陸中央應急管理部指出，晚間仍有2起火災正在撲救中，未接報人員傷亡和重要設施損毀情況報告。

澎湃新聞報導，截至25日晚間7點，累計投入各級各類救援力量1.4萬餘人、森林滅火主戰裝備3100餘台（套）、直升機10架參與重慶森林火災撲救，及時轉移群眾680餘戶1800餘人。

據介紹，發生火災以來，大陸國家森防指辦公室、應急管理部立即啟動應急回應，持續滾動會商調度，會同大陸國家林草局派出聯合工作組和由部領導帶隊的前指赴重慶指導火災撲救，緊急調撥滅火物資裝備，跨區域調派直升機和大陸國家綜合性消防救援隊伍支援重慶。

據重慶北碚官方發布平台消息：截至目前，當地投入市、區救援力量1700餘人，應急管理部調度甘肅、雲南森林消防等趕赴現場支援，空地同步精準滅火，調度挖掘機、消防車、灑水車等70餘輛（架），水泵等裝備160餘台投入撲救，累計出動直升機71架次，灑水1110噸。

北碚區境內3處火點，經過努力已撲滅2處，剩下一處正全力撲救，火情總體可控。

目前，北碚區已會同璧山區打通第二道防火隔離帶，長約1.36公里，平均寬度達到60-80米，沿線開挖了9個水池，備有移動水源、灑水車，鋪設了供水管線，準備了1000餘具滅火器。正組織力量清理地面可燃雜物，抓緊進行拓寬穩固。

大陸國家森防指副總指揮、應急管理部黨委書記王祥喜25日提出「四要」要求：

一要科學組織撲救，主要領導靠前指揮，分區撲救要有領導包片負責，對重要敏感火災要提前介入、提級回應、提級指揮，全力把撲救風險和災害損失降到最低。

二要強化源頭管控，嚴格執行地方行政首長負責制，打通市、縣、鄉、村、組、戶責任關係，把責任和壓力傳導到基層一線。

三要盡快查明火災原因，核實受害森林面積，依法依規嚴懲火災肇事者和追究有關人員責任。

四要守牢安全底線，嚴格執行撲火指揮和撲火安全相關要求，發揮專業主導作用，提高安全撲救能力。