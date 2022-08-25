總部設於德國的知名研究機構墨卡托中國研究所(Merics)與德國工業協會(BDI industry association)最近做的一份研究報告說，在大陸投資的外資企業認為，中國正在對在華外企施加越來越多的壓力，迫使這些企業在政治上與北京保持一致，而被北京視為敏感問題的「紅線」也愈來愈多。

《路透》引述這份對100多家在中國的外資企業所做的調查報告說，對外企施壓的門檻正在降低，已知的案例數量自2018年以來顯著增加。研究報告的共同作者、墨卡托中國研究所首席經濟學家麥克斯．曾格萊恩(Max Zenglein)說：「這是關於認識中國何時以及如何施加壓力的模式。」

研究人員表示，除了國家主權問題外，有關新冠病毒來源、對華為等中國公司的制裁問題，或是對被中國認定為反華的政黨的支持，現在都被視為「新的紅線」。例如，德國知名汽車製造商戴姆勒就是其中的一個例子：2018年戴姆勒因在廣告中引用了被中國當局視為西藏分裂分子達賴喇嘛的話而多次公開道歉。

《美國之音》報導稱，針對上述的問題在北京例行外交部記者會上有媒體提問，中國外交部表示，只有在看到完整報告後才能發表評論。

報導指出，中國一直否認有關新冠病毒是從武漢一個專業實驗室洩漏的指控。這種造成全球大流行的新冠病毒是2019年底首次在武漢被發現。

至於中國政府鼎力支持的華為公司及其生產的通訊設備，一直被華盛頓視為中共全球監控體系的重要分支，但華為一再否認為中國政府從事間諜活動。

外國消費商品公司近幾年來也經常在中國大陸市場遭到抵制，例如一些西方服裝品牌批評中國的新疆政策，很快地在中國社交媒體上成為被抵制的目標。

墨卡托中國研究所的研究人員在報告中寫道：「由於害怕成為目標，外資企業可能會避免回應外企受到不公平待遇的問題。或者他們可能認為，與中國政府的立場和目標保持一致是最安全的。」