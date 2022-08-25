台聚（1304）25日法說會表示，第三季原料乙烯報價下挫，有助舒緩成本壓力。目前PE、EVA市況趨緩整理，不過，上半年光伏EVA市況活絡，且大陸太陽能長期發展趨勢不變，加上歐洲因俄烏戰爭，太陽能需求升溫，預期第四季EVA市況可望蓄勢回升再推進。

台聚副總吳銘宗透露，第三季光伏EVA需求轉弱，加上適逢鞋業淡季，價格大幅下跌，惟台聚因機器設備損害影響1個月出貨，仍有高價訂單在手。EVA高檔修正不見得是壞事，對產業也是健康的，至於何時明顯回升，還是要看光伏需求。

另外，台聚轉投資古雷上半年虧損，總經理王克舜強調，古雷虧損主源於市場狀況，即高原料成本加上產品售價低所致，但目前還是處於正常市場高低變化幅度中，對古雷並無增資計畫。

台聚HDPE/LLDPE合計年產13萬噸，LDPE/EVA年產15萬噸。上半年HDPE受國內疫情影響，銷售年減21％；LLDPE加強爭取下游客戶，上半年銷量年增27％；LDPE請亞聚代工生產，銷量持平。

獲利主力EVA因上半年太陽能需求強勁，5月報價達最高點，後因原物料大漲，模組廠需求轉弱，影響封裝膜需求，加上鞋廠訂單受品牌抽單影響需求，6月轉跌，上半年銷售量年減9％。

吳銘宗指出，大陸近年EVA應用結構，光伏膜EVA占比從2015年18％提升到2020年34％，2021年推進至37％。目前大陸對EVA需求仍強勁，預估第三季行情短暫休息後，第四季鞋業復甦，EVA市況可望增溫。

PE在全球通膨、升息干擾下，需求低迷，價格競爭激烈，台聚將推廣高性能的EVA產品，提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，開拓高端市場客群。