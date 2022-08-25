林智堅接連兩個碩士學位，都因論文抄襲，先後被台大、中華兩所大學撤銷。資深媒體人蔡詩萍質疑，「為何在林智堅的論文門上，全黨幾乎噤聲！？」「全黨淪為蔡英文一人獨斷的禁臠？」「民進黨怎麼了？」「發生了什麼體質的改變？」「基因發生什麼突變？」「派系制衡，黨內民主，通通失靈？」「蔡英文此刻到底在想什麼？」

蔡詩萍在臉書提出疑問，民進黨這個號稱反對運動起家、黨內派系相互可以制衡的民主政黨，為何在林智堅的「論文門」上，全黨「幾乎」噤聲！？民進黨基因發生什麼突變？讓民進黨一向自傲的派系制衡，黨內民主，通通失靈了呢？

蔡詩萍認為，民進黨掌權的「政二代」「政三代」，則宛如「富二代」「富三代」一樣，坐享其成，忘了創業維艱，守成不易，那就是傲慢！那就是敗家！

蔡詩萍直言，這次林智堅到桃園參選，蔡英文一人說了算；「論文門」爆發後，蔡英文仍然力挺，一人說了算。等到台大做出論文抄襲，學位撤銷決定，第一時間，蔡英文仍執迷不悟，仍號召黨內力挺。

蔡詩萍不滿指出，林智堅退選，讓鄭運鵬接棒，蔡英文總統有句道歉嗎？抱歉沒有！那些原來瞎挺林智堅的，那些痛扁王世堅、高嘉瑜的，當然也不會有一句道歉。這樣的民進黨，還敢稱自己「很民主」「很進步」嗎？

蔡詩萍更問道，這個黨還是那個敢於犧牲的草創民進黨嗎？民進黨怎麼了！？他也期待民進黨內有人敢對蔡英文說，「主席總統妳錯了，向人民說抱歉吧！ 」