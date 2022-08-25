梁文音今出席新歌活動，大方秀出結實好身材。（粘耿豪攝）

梁文音今出席新歌活動，邀來周孝安力挺支持。（粘耿豪攝）

梁文音在新歌活動，邀來周孝安力挺支持，2人一起示範居家運動。（粘耿豪攝）

梁文音近來推出新歌〈宜自己〉，25日在健身房舉辦新歌活動，穿上一身亮色背心運動服，秀出強健二頭肌、川字腹肌。她2年前遭前夫背叛結束4年婚姻，首度暢聊近況，坦言已走出失婚低潮，與前夫早已沒有聯絡，若回首過往也不會再淚崩了，還相信愛情？她笑說：「我還是相信，好的愛情很美好，可以讓自己成為更棒的人，我也繼續唱情歌。」

她期待未來能遇到對的人，不排斥再度走入婚姻，「結婚生小孩都是我還想做的事」。她感謝家人、好姊妹陪伴走過低潮，雖然沒有細數花多久時間走出低谷，但現在生活很愉快，「先對自己好，時間有時候是滿殘忍，但又會帶來很多成長，當歌手很幸福，可以轉化成能量，不要只往壞處想」。

目前正忙籌備新專輯的她，透露在錄唱過程中，仍忍不住當場淚灑，「我在唱歌的時候比較hold不住，可能錄音的時候太深入，製作人又不說話，我就盡力地去唱」。她現階段享受自己的生活，花許多時間去運動、外出旅行，樂於結識新朋友，不過目前沒有喜歡的對象，盼另一半能一起運動，她笑說，希望男友能有結實的好身材，「還是要好看好摸，自己看得也開心，能有種被保護的感覺。」

在活動現場，她邀來今年初獲得健體比賽銅牌的周孝安到場力挺，2人合力示範適合「宜自己」居家的健身運動，梁文音笑說，在上台前還先跑去做重訓讓肌肉充血一下，秀出最佳體態。