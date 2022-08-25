大陸中央氣象台微信公號25日晚間通報，8月以來，四川盆地、陝西等地被高溫籠罩，四川、重慶、陝西南部、湖北西部等地40℃以上嚴重高溫的日數普遍有8~15天，重慶中西部長達17~21天。

預計未來十天，華西地區高溫將逐漸減弱、解除，迎來多輪降雨天氣過程。降雨日數有5~8日，累計降雨量將由前期的顯著偏少轉為較常年同期偏多4成~1倍，局地偏多2倍以上。

持續高溫天氣致使四川、重慶、湖北、陝西東南部、甘肅東南部等地出現中到重度氣象乾旱，部分地區特旱。時隔9年，大陸中央氣象台再次發布氣象乾旱預警，截至目前，已連續發布8天。

預計未來十天，華西地區將由持續高溫轉為多雨期，27日至30日的降雨過程將有利於緩解陝西南部、四川、重慶以及黃淮、江淮等地的高溫旱情、降低森林草原火險氣象等級，增加水資源。

1.具體降雨預報：

8月27日至30日，青海東北部和南部、甘肅東部、寧夏中南部、陝西、四川、重慶、湖北大部、山西南部、河北南部、山東中西部、河南、安徽北部、江蘇北部及西藏東南部、雲南西部等地有中到大雨，其中，陝西、甘肅東南部、四川盆地西部和北部、重慶北部、湖北西部及山西南部、河南中南部、安徽北部、江蘇北部等地部分地區有暴雨，局地有大暴雨，上述局地並伴有雷暴大風等強對流天氣。

累計降雨量20～80毫米，陝西南部、四川盆地北部、河南東部、安徽北部等地部分地區有100～180毫米，陝西南部、四川盆地北部局地可超過200毫米。

2.氣象災害風險：

27日至30日，青海東北部、甘肅西部和南部、陝西南部、四川東北部、西藏東南部等地山洪和地質災害氣象風險較高，其中，四川東北部和陝西南部等地局地山洪和地質災害氣象風險高；陝西南部、四川東北部等地局地中小河流有超警戒水位的氣象風險。

3.大陸中央氣象台提醒：

27日至30日的降雨過程持續時間長、局地累計雨量大，陝西南部、甘肅、四川、重慶等地需謹防旱澇急轉，公眾需防範局地強降雨或持續性降雨可能引發的山洪、滑坡、土石流、中小河流洪水和城鄉積澇等災害，避免前往山區、溝谷等景點遊玩。

另外，近期青海東北部雨水不斷，此次降雨過程落區與前期較強降雨區高度重疊，致災風險較高，需加強防範可能引發的次生災害。