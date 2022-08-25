前高雄縣長楊秋興25日在臉書發文恭賀高雄市長陳其邁，稱陳其邁就任2年以來不但零舉債而且還還了70億元債務，認為他是值得市民喝采的市長。（摘自楊秋興臉書）

2022九合一大選逼近，高市府財政問題引發藍綠議論，前高雄縣長楊秋興25日在臉書發文恭賀高雄市長陳其邁，稱陳其邁就任2年以來不但零舉債而且還還了70億元債務，認為他是值得市民喝采的市長，楊秋興得知相關消息內心感動，所以特別發文為陳其邁喝采。

楊秋興指出，高市府是全國財政最艱困的院轄市，歷任市長多大筆舉債，完全不為高雄市的永續發展著想，而且卸任市長後就拍拍屁股走人，目前高雄市找不到一位老市長。當初縣市合併時，高雄縣政府含所有隱藏性負債總額是299億，但高雄縣庫（含鄉鎮市公所）還有現金120億，換句話說高雄縣的所有負債是179億。

楊秋興透露，他和以前1位祕書聊天，得知陳其邁從2020年8月就任以來，財政不但零舉債，而且還足足還債58億元，據悉，今年8月又還了12億，總共還70億元，他聽聞相關消息後，內心有點懷疑，還打電話向前縣府同仁求證，消息得到證實，他內心感動之餘特別寫臉書為陳其邁喝釆。