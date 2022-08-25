生技股這波領先市場反彈，儘管5月和6月有二波拉回整理，但近期NBI生技指數除站穩季線外，還持續向上挑戰季線，根據歷史經驗，生技股於1990年、2000年、2008年與2020年經濟開始衰退期間，指數表現皆贏過大盤，目前指數又接近歷史低點位置，有利分批單筆或定期定額中長期投資，迎接反彈行情。

富蘭克林華美投信表示，歷史經驗顯示，當通膨見頂後，生技製藥類股表現優於其他醫療領域，當Recession（經濟衰退）發生時，生技製藥股的表現，也優於其他醫療領域的次產業。同時就數據分析，生技股與大型醫療保健股的相對表現，為2002年以來最弱勢的時刻，已達到歷史低點，長期投資價值浮現。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲指出，生技醫療類股先前因市場對於聯準會升息等疑慮，去年提早進入修正區間，今年無論是NBI指數或標普500生技指數股價皆處在低位（10年均線附近），儘管第二季美國鷹派升息，但被錯殺的股票，投資價值已浮現，可由市場法人買盤不斷積極進駐，股價指數於7月至8月重新回升站上季線看出。

就生技醫療產業來看，劉翠玲分析，通常8成生技股跌破年線後，目前都是最佳進場買點，因受到疫情干擾，生技產業在2020年至2022上半年，平均併購金額明顯低於過往七年平均上半年併購金額43億美元，隨著疫情退燒，遞延併購案已陸續出現，預料推升全年度企業併購案總金額。

再者市場利多不只投資價值浮現與大型企業合併等因素，劉翠玲認為，回顧過去五次通膨經驗，當通膨CPI指數來到高點後，投資大型生技股半年後平均漲幅達42％，投資一年後平均漲幅50％，相比於其他醫療次產業、生技類表現更加強勁。

下半年生技股後續行情仍看好，富蘭克林華美投信強調，生技股經歷近一年修正，剛開始走向上循環階段，進入下一波多頭起漲格局，建議持股續抱，並採中長期投資策略，除可依據市場狀況，逢低單筆分批加碼生技基金外，也可搭配非投資等級債券、特別股等固定收益類基金為核心，一併來做中長期投資組合的規劃。