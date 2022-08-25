聖暉工程（5536）、朋億（6613）今日舉辦聯合法人說明會，受惠近年全球各產業供應鏈重塑、各國政府加大當地半導體產業戰略佈局等環境，創造聖暉、朋億接單需求暢旺，截至今年前七月整體在手訂單金額雙雙保持歷史新高紀錄，並呈現雙位數年增力道。

目前客戶訂單認列進度並無受到全球通膨升溫、終端需求變化而有延後情況，聖暉、朋億憑藉高訂單量能、訂單能見度長之營運利基，創造未來營運保持良好成長態勢。

聖暉為業界少數之全方位專業統包工程（EPCM）服務業者，在廠務工程訂單大型化趨勢下，成為各產業客戶主要合作夥伴，助力大案接單量持續增加，並堆疊整體未完工之在建工程案量寫下新高，挹注今年上半年合併營收達119億元、稅後歸屬於母公司淨利為7.2億元、EPS達12.58元，並繳出歷年同期新高之優異成績。

朋億多年深耕高科技產業之水、氣體、化學品供應系統設備領域，在深化廠務領域，完善延伸氣體二次配與工程服務，並積極擴大濕製程設備業務接單以跨足製程領域版圖，同時擴大台灣、中國業務接單表現，尤其今年上半年台灣地區銷售大幅年增86.08％，占整體營收比重攀升至46.49％。

在整體重要策略效益顯現，有助於朋億整體營運均衡發展並創造良好成長動能，不畏中國疫情封控干擾，今年上半年合併營收達35.40億元、稅後淨利歸屬母公司業主3.60億元，EPS達10.60元，亦同步締造公司營運新里程碑。

在不影響原有股東持股權益的考量下，聖暉、朋億為增加流通股數、讓更多投資者參與，活絡市場交易，換發新股權利義務及股東權益與舊股票同，隨著面額變更減半，原股東持有股數將增加一倍，每股淨值、每股純益及每股股價會隨著減半，但整體權益不變。

目前朋億正值股票停止交易期間，面額變更後之新股票將於8月29日進行上櫃買賣，重新掛牌的參考價為8月17日收盤價169元的二分之一；聖暉舊股票最後交易日為9月6日，舊股票停止交易期間為9月7日至9月16日，換發基準日暨可轉換公司債調整轉換價格生效日為9月16日，面額變更後之新股票將於9月19日進行上櫃買賣，重新掛牌的參考價為舊股票最後交易日9/6收盤價的二分之一，可轉換公司債調整轉換價格亦為原轉換價的二分之一。