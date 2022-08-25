性是人體根本的生理需求，許多人都會透過DIY排解壓力。不過有一名女網友發現，18歲的男友竟然從來沒有自己DIY，只看A片就會滿足了，相當震驚的她只好上網詢問真的有可能嗎？一名內行人說明，如果男友是基督徒或天主教徒，真的有可能沒有自己來過，但這時就要小心未來可能有射精障礙。

原PO在Dcard發文表示，最近她才發現18歲的男友從來沒有自己來過，「他說他看片就滿足了，積太多夢遺就好」，震驚的她對此半信半疑，只好上網求問真實性；原PO透露，自己平常會隔著褲子愛撫男友，不過並未更進一步，平常男友也會跟她開黃腔。

對此，許多人紛紛回應「沒打過手槍的只有兩種，1說謊、2沒性慾，以上兩種都不適合相處」、「很多都會」、「必須說真的有男生不打的，我跟男友住在一起，暑假更是一天24小時都在一起，每天都一起洗澡，我從來沒看過他打，當然他上廁所我沒進去，但我不相信他那麼快打的完啦」、「我在18歲以前沒打過手槍，被朋友問過，他死都不信，至於為什麼，也不是沒慾望，是從沒試過不知道它的好」。

另外有內行網友分享，「10個男生9個都會打，剩下一個是啞巴，基督教或天主教徒也有可能不打～如果他是真的，那你們需要注意一下他可能會在性愛上有射精障礙，我在低卡看過有幾個因為太久沒有自己來，導致遲射嚴重，或射不出來。我覺得很特別，但沒有仔細了解過，只是最近有看到幾個這樣的例子，提供你參考～」。