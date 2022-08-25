台南殺警案震驚全國，引發對於員警槍枝使用時機與廢死問題的探討，但如今衍生案外案，當晚逮捕兇嫌林信吾時，警政署長黃明昭親自到場，卻被抓到未穿防彈衣、手上還拿著手機外，現場更有人指示「給署長過」、「要拍到署長」，引發基層員警砲轟。

前交警、球評石明謹在臉書上傳一段影片，影片中警方一擁而上，將壓制林信吾在地後，黃明昭隨即也上前視察，但黃不僅未穿防彈背心，手上還拿著手機，且過程中，旁邊不斷有人出聲指示「來，給署長過一下」、「要拍到署長」。

此外，台南市警察局長方仰寧在記者會上，不斷讚頌黃明昭，更說出「在署長英明的指揮下」，等語，惹火基層員警，不少人紛紛在臉書《靠北警察》狂酸「如果沒有署長，我們該何去何從」、「我的署長，我的超人」、「圍捕槍擊要犯可以搶在特警前面，這等凌駕於各項裝備跟戰術的英明神武，你要怎麼找到第二個人」、「我幹了35年警察退休，看到這段影片真覺得可悲，拍馬屁文化始終存在」、「署長何時去柬埔寨坐鎮啊」、「真正的秀場天王」、「部長在新聞上特別強調說署長都沒睡的時候，就覺得爛透了」、「殺警案成了署長作秀的工具」。

時代力量立委王婉諭也在臉書上批評黃明昭「作秀作過頭」，把悲劇當剪綵，把個人名譽置於社會治安之前。王婉諭更指出，許多基層員警甚至獲得的資訊都是從媒體而來，警政通報系統根本毫無作用，自己已經去函內政部警政署要求說明。