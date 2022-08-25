桃園市長選戰 ，傳出民進黨前立委鄭寶清可能脫黨參選 ，27日可能會在《董事長開講》舉辦的粉絲見面會中有重大宣布。媒體人吳子嘉認為，27日原本是很單純的粉絲見面會，總統蔡英文在同一個時間(晚上8點)來到楊梅的夜市，疑似要尬場；分局稱要協助維安，但是他們已經請了專業演唱會的保全。

吳子嘉25日《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中認為，民進黨費盡千辛萬苦要阻擋鄭寶清參選，目前還是現在進行式，而鄭寶清到今天還沒有鬆口說他要參選，鄭的說法是天人交戰中。

吳子嘉覺得，27日原來是很單純的粉絲見面會，後來蔡英文在同一個時間(晚上8點)到楊梅的夜市，要尬場。分局稱要協助維安，但是他們已經請了專業演唱會的保全。前桃園水利會會長黃金春質疑，警方不是要維安，而是要嚇跑路上的散客，嫌麻煩、或膽子小的人可能就會回家去了。吳子嘉則認為，總統親自改變行程跑到楊梅，可見高度重視鄭寶清的行動。

吳子嘉也覺得，鄭寶清跟總統蔡英文翻臉了，鄭寶清不可能跟民眾黨合作了。而鄭寶清提及民進黨創黨精神，他怎可能跑去跟民眾黨合作，他講的是DNA、血緣、民進黨的初衷，又怎麼可能會掛民眾黨的旗幟參選桃園市長。