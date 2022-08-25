台中市不動產開發商業同業公會今（25）日完成第16屆理事長改選，由富旺國際董事長林正雄順利連任！林正雄表示，受到工資、建材及土地成本上揚影響，大台中地區今年預售屋每坪均價已來到40萬元的歷史新高，較去年每坪均價30萬元年增率逾3成。

林正雄進一步表示，台中今年上半年推案量大爆發，前七月總推案金額累計達2,660億元，不過，下半年受到打房與選舉等不利因素影響，預期928檔期之後將無大案進場，今年全年推案總戶數較去年減少，但因整體單價平均上漲逾3成，因此總推案金額預估約達3,200億元，較去年的3,300億元略為減少。

展望明年，林正雄指出，由於受到全球景氣下滑，以及金融限縮等各種不利因素影響，明年房價將回歸產品、機能及地段等基本面，預估整體推案量將減少1成以上，整體呈現「量縮價穩」格局。也因為市場供給量縮減，消費者相對選擇性也會跟著減少，林正雄提醒購屋人要有心理準備。

台中市不動產開發商業同業公會25日下午在台中林酒店舉行第16屆第一次會員代表大會，計有1,200名會員代表參加。台中市長盧秀燕也率領都發局、地政局、經發局、運動局等相關局處首長到場觀禮，表達祝賀之意。

盧秀燕受邀致詞時指出，感謝公會捐贈市府衛生局1,357萬元抗疫基金，提供第一線人員最實質的支援，她當場頒發「防疫英雄勳章」給林正雄，感謝他帶領公會的付出貢獻。

會中，也同步舉行理監事選舉，林正雄並順利獲選連任第16屆理事長，繼續率領公會團隊為800家會員創造更多的可能。

台中市不動產開發公會指出，林正雄在第15屆任期中，創造出多項重要政績，包括首推號召各界募款，購置七期「親家市政廣場」做為新會館，並於今年2月啟用，為會員建置一個屬於台中建設業的發展歷程空間與交流平台。 在新冠疫情嚴峻時期，發起「守護台中抗疫計畫」，召集會員共捐贈1,357萬元，交由台中市衛生局統籌運用，以最快的速度減輕醫護系統的負擔。

2021年台中面臨缺水旱象，林正雄也整合產業力量，啟動「台中市新建案地下水資源再利用整合計畫」，號召會員公司提供興建中建築工地地下水資源當備援取水之用，給科技大廠或急需用水單位。

面對近年來缺工、缺料產業困境，向台中市都發局爭取109、110、111連續三個年度取得建照個案，建築期限自動延長兩年。

林正雄表示，未來將以建築4.0的目標，也就是結合「健康宅、綠建築、物聯網、AI智能」帶領產業ESG永續發展的重要課題！