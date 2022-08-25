來自法國的人氣YouTuber「酷」，在大學時期來台灣實習，留下很好的印象，在2017年決定來台定居，並經營個人頻道「酷的夢」，至今已超過127萬人訂閱；日前酷和另一位在台法國人好友「黑土」聊天，意外讓網友注意到這個法國美女，被放上表特版討論，不少人稱「這根本是可以娶來當老婆的等級！」

網友日前在PTT表特版貼出一名叫「黑土」的法國正妹，介紹是來自法國YouTuber「酷」的員工之一，內文提到黑土是混血兒，爸爸是黑人，在台灣期間曾吃過全台灣22縣市的臭豆腐，最近因為簽證到期所以先回法國，加上無法預測法國的行政效率，所以不知到何時才會回到台灣。

貼文一出，許多網友看到圖片都被黑土的精緻外貌迷倒：「黑土真的超正....」、「希望黑土快回台灣才有人可以嗆酷XD」、「關注很久了，看酷的影片都在看黑土XD」、「黑土超讚，關注超久了」、「YT界隱藏人物黑土，真的很美」、「她跟酷的互動讓我誤會他們是男女朋友www」、「黑土超正又超ㄎ一ㄤ的」、「她真的很正，可以直接出道都沒問題」、「黑土跟酷搭檔節目效果很好，超級漂亮」、「黑土不太算是真的YouTuber吧，沒有自己的頻道，但真的超正」。

而黑土來台三年，近日回到法國也持續更新社群平台，她表示「回法國感覺整個人都復活了，很開心能跟家人與朋友好好相處！」她回法國前，老闆酷特地讓她寫下在台灣的願望清單，不僅請來老師教她如何做印度拉茶，還將信用卡給她限時30分鐘任意買，黑土除了挑選自己想要的東西，還想到幫同事一起買，也不忘幫老闆酷買禮物，被網友誇很善良且高情商。