新北市永和警分局多次接獲檢舉，稱福和橋運動公園的大型象棋園區有聚賭情事。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和警分局多次接獲檢舉，稱福和橋運動公園的大型象棋園區有聚賭情事，賭客還買通周圍民眾協助把風，警方遂喬裝蒐證，再於昨日下午一網打盡，逮回6名賭客，全數皆坦承犯行，警詢後依賭博罪現行犯移送法辦。

警方表示，接獲檢舉後曾多次查看，發現現場雖無賭博情事，但聚集人數過多，且多數不像運動民眾，懷疑有公共場所賭博財物之嫌，遂成立專案小組展開蒐證，連日探訪後發現，常有不特定人士聚集於一張桌子旁，且不時傳出吶喊、吆喝聲，故研判該處為聚賭場所無誤。

警方昨日下午3時許，先派男、女員警各1名偽裝成情侶，確認該處有賭博事證後，由秀朗所所長黃柏銘率領10名員警上前圍捕，將75歲許男、55歲謝男、54歲王女、50歲王男、49歲朱男以及48歲王男逮回，並查扣賭資新台幣16600元、賭具象棋、骰子、鐵環等物。

警方調查，賭客每天固定在下午2時至5時開桌，大玩「象棋肉龜」，為了躲避查緝，還買通四周民眾協助把風，但依然躲不過警方綿密調查，事後6名被逮賭客對於自身犯行，皆坦承不諱，全案詢後依賭博罪現行犯移送新北地檢署偵辦。