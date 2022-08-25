事出必有因！台南凶殺案造成2警殉職震驚社會，犯嫌林信吾是從管理鬆散的明德外役監「逾假未歸」脫逃，引發社會一片究責聲浪。臉書粉專「政客爽」PO出一流程圖質疑，殺警兇嫌林信吾身背四項前科，卻因為民進黨兩年前的修法，讓他可以到輕鬆到外役監坐牢，間接造成累犯兇嫌有機會可以逃獄。

政客爽今(25日)在臉書PO出一張流程圖：監察院長、前高雄市長陳菊有一菊系大將叫李清福，李清福為民進黨高雄主委，貪污罪入獄10年為累犯，2020年民進黨4名高雄立委提案「累犯可以申請外役監」，立法院表決民進黨以人數優勢強行通過，後續影響就是殺警凶嫌林信吾竊盜、強到4項前科累犯，卻可申請到明德外役監。政客爽不禁喊道：「民進黨因人修法，是放寬外役監標準的元凶！」

他質疑，這修法的目的也啟人疑竇，民進黨前高雄主委、中常委李清福被判貪汙罪要被關十年，而身上還有賭博罪的前科是累犯，在當時的法律是沒有條件去外役監坐牢的。然而，2020年民進黨四名高雄立委卻提案要「放寬外役監遴選規定」讓「累犯」可以去外役監，在野黨都反對的情況下，強渡關山直接修法。

「後來這位李清福也順利到明德外役監。沒錯，就是跟殺警案的兇嫌同個監獄。」政客爽表示，「那真是讓人覺得很神奇，不是為了這位李清福特地修法，是出於什麼原因？很顯然民進黨執政後，中華民國的法律已經被權貴拿來當作方便自己人的玩物，離譜至極。」