亞泥今年4月將新開發「卜特蘭石灰石水泥」銷美，但國內卻礙於水泥標準未修正，這款低碳水泥竟無法銷售。亞泥今表示，提出申請後經過半年產官學各方共同研議，標檢局本月初終於修訂水硬性混合水泥國家標準。未來公司會開始在國內販售卜特蘭石灰石水泥，有助打造綠色建築。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，公司早已訂定多項減碳策略，研發生產低碳水泥，欣見國家標準與時俱進，共同為地球永續竭盡心力。

亞泥表示，早在10年前就獨家開發有綠色水泥概念的墁砌水泥，主要用在牆面打底粉光、砌磚、鋪地磚及地坪，預計2030年以前，年出貨量將達30萬噸以上。

後來亞泥再產製卜特蘭石灰石水泥，研發部門歷經一年多研究測試，藉由水泥研磨製程中，添加少量石灰石降低熟料用量，使得每噸水泥可以減少天然礦物、煤炭以及電力等能源的耗用。可用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土以及巨積混凝土，今年4月成功銷往美國。

但當國際間開始採用卜特蘭石灰石時，國內的水泥CNS標準因尚未修訂，這款減碳水泥竟無法在台灣運用。為此，亞泥提出申請，近半年來全力推動，並和產官學各方共同研議後，成功讓國家標準納入卜特蘭石灰石水泥。

亞泥指出，後續會規畫生產新興的三元混合水泥，用途和卜特蘭石灰石相似，但強度更優、滲透性更低、耐腐蝕性更強、減碳效果更可達46％。

但亞泥也坦言，目前我國低碳水泥貨物稅，比一般水泥貴將近四成，建議政府能調整稅制，並帶頭在公共工程採購政策上，鼓勵使用低碳水泥；此外，因現行公共工程施工綱要規範，規定混凝土使用水硬性混合水泥時，不得再添加其他礦物摻料，相關內容不利低碳水泥生產，應檢討取消。