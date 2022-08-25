華南商業銀行公告，發行111年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣95.8億元整。

董事會決議日期為3月28日，名稱為華南商業銀行111年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。

每張面額，以新臺幣1,000萬元為單位。發行價格依債券面額十足發行。發行期間為2022年8月29日發行，無到期日。發行利率為固定利率，債券票面年利率為3.0％。

募得價款之用途及運用計畫為獲取穩定中長期營運資金來源並改善華南銀行資本結構。

承銷方式為委請財務顧問。承銷或代銷機構為華南永昌綜合證券、元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券。代理還本付息機構為華南商業銀行營業部。

買回條件為本債券發行屆滿5年1個月後，若計算贖回後，華南銀行資本適足比率仍符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，華南銀行得提前贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。