經整治的鴨母港溝下游環境優美，生機盎然。（新北市水利局提供）

新北市議員李坤城今（25）日在議會針對蘆洲鴨母港溝的整治，痛批新北市只做半套，市長侯友宜「改變的勇氣只做一半」，上游仍又髒又臭。對此，水利局晚間發新聞稿回應，鴨母港溝因下游整治成效良好，加碼持續往上游施作，水利局長宋德仁籲，請不要混淆視聽，扭曲事實，以施工中的工程照片，斷章取義加以批判，這不僅惡意扭曲事實，更抹煞市府基層同仁與施工團隊的努力。

水利局表示，鴨母港溝（萬福橋下游）整治歷經10多年無法有效改善，侯市長上任後積極處理2年內整治完成，因成效顯著，去年8月，上游段三重區里長希望比照下游一併改善，市長認為鴨母港溝上游仍有渠道坡度不平、排水不順及惡臭等多年沉痾問題，要求水利局排除萬難辦理改善，以解決市民多年困擾。

水利局立即爭取預算，著手辦理鴨母港溝新設子溝工程設計及發包作業，利用新設子溝調整坡度，並增設抽水機組協助抽排，除改善該處排水及異味問題，並於兩側灘地種植草皮，提升鴨母港溝河岸環境品質，提供市民遊憩散步及遊樂休閒好去處。

宋德仁說，鴨母港溝上游整治工程今年3月開工，目前施工團隊正在上游辦理兩側護岸整理、萬福橋下方進行沉沙池淤泥清除及安裝抽水機等工項，完成後將於灘地上方種植草皮，以美化河道景觀及環境，工程預計於9月底完工。

宋德仁進一步說明，該處施工位置地處蘆洲、三重及五股區的交通要道，且鴨母港溝上游狹小施工團隊的工程機具進出不易、尤其汛期內常有午後雷陣雨造成河道水位高漲等施工困難，水利局已與施工承攬廠商努力克服相關障礙加速施作中，只為了提供市民更好的水環境。