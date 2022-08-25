32歲大陸男星徐開騁因拍攝陸劇《太子妃升職記》與張天愛爆戀情，尚未官宣情侶關係之前，徐開騁24日被拍到在新疆女神古力娜扎家過夜，遭外界質疑出軌；今（25日）張天愛突上傳與徐開騁的錄音檔，控男方是劈腿慣犯，古力娜扎隨即轉發並否認是小三；稍早，徐開騁也發文道歉，還原與張天愛的交往始末。

徐開騁25日晚間在微博PO出578字的文章向張天愛道歉，並解釋錄音檔的內容和兩人分合的時間線，提到去年12月16日被張天愛提分手，他情緒崩潰導致犯下「錯誤」，24日兩人復合，但徐開騁一直過意不去那段「錯誤」，便在今年1月16日跟張天愛分手，2天後更向女方坦承酒後亂性；19日兩人二度復合，直到5月17日張天愛再提分手，但6月6日後的一周中仍有聯繫，7月10日才正式分開。

徐開騁坦言真心愛過張天愛，從沒後悔，「分手時我沒有很好地顧及你的感受，使你的心裡產生了誤會，也讓你的情感受到了傷害，我再次向你真誠地道歉，對不起！」至於另一位捲入風波的古力娜扎，徐開騁也向她認錯：「我也要向娜扎道歉，是我的錯，由於我的原因讓她在這件事中受到了很多不必要的傷害，對不起！是我沒有處理好上一段感情，致使她無辜被造謠，對不起！」

最後，徐開騁跟粉絲與所有關注此事的人道歉，「我會深刻反省，今後更加嚴格要求自己，也希望此事不要再波及到更多無辜的人。再次向大家鄭重道歉！」

徐開騁向張天愛、古力娜扎道歉。（圖／微博@徐開騁）

張天愛25日晚間先在微博公開與徐開騁的錄音檔，要所有女孩看清楚這位慣犯，錄音中，徐開騁自爆酒後亂性，對不起張天愛，哽咽地表示無法接受、原諒自己；兩人也提到不能曝光戀情的原因，徐開騁曾跟張天愛稱是公司合約的關係，怕影響事業等，但其實他最害怕的是未處理好的感情見光；張天愛聽到這裡心碎痛哭，哽咽地說：「我得冷靜一下，我不知道這個是不是一個，一個因為男人出軌都說是會是慣犯，我不知道怎麼定義這件事情。」

不久後，古力娜扎轉發張天愛的錄音檔，發文澄清：「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麼東西！」正式開撕徐開騁。