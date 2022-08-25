繼多日前大陸駐柬埔寨大使館公開表示願協助救援當地台灣人之後，大陸駐柬埔寨大使館已收到十多份在柬埔寨台灣人所發來的求助信息，他們大多數都是被逼迫從事網路賭博電子詐騙活動，這些台灣人身安全受限。大陸駐柬大使館表示，將積極與當地警方溝通，對案件進行督辦。

陸媒《環球時報》表示，從中國駐柬埔寨大使館獨家獲悉，在使館20日發佈題為《臺灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館》的一封信後，陸續收到十數份臺灣同胞通過電話、郵件等方式發來的求助信息，其中絕大多數系被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制，甚至失聯等情況。

報導指出，近期臺灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作被囚禁、毆打等事件頻發，引發兩岸關注。國台辦19日表示，在海外的臺胞遇到困難可及時聯繫中國駐外使領館求助。

《環球時報》前就此事聯繫採訪中國駐柬埔寨使館後，使館25日回覆稱，駐柬大使館8月20日向在柬臺胞發佈題為《臺灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館》的一封信，引起強烈反響。信函發佈後，我館陸續收到十數份臺灣同胞通過電話、郵件等方式發來的求助信息。

駐柬大使館在信函中表示，接到求助信息後，第一時間啟動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員儘快向柬埔寨警方報警，並向我館提供當事人個人信息、所在位置等有效信息。大使館將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。

大使館說，民進黨當局對臺灣民眾維護正當權益的呼聲置若罔聞，消極以對，甚至企圖編造謊言、甩鍋大陸，充分暴露他們不把臺灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。

大使館表示，為民服務、為民解憂，是外交工作的應盡之責。駐柬埔寨使館將繼續秉持以人民為中心的宗旨，做在柬廣大中國公民的貼心人和守護人。