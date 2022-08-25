美國周四（25日）公布Q2實質GDP，降幅從0.9%上修至0.6%，優於市場預期0.7%的降幅；市場聚焦聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森洞（Jackson Hole）演說，10年期美債殖利率來到3.11%。美股早盤觀望情緒濃厚，3大指數平盤狹幅震盪，道瓊工業指數小跌，那斯達克指數漲約0.5%，半導體類股表現強勁，費城半導體指數漲超過1%。

截至台北時間21點48分，道瓊工業指數下跌20.71點（或0.06%），暫報32948.52點；那斯達克指數上漲58.3點（或0.47%），暫報12489.83點；標普500指數上漲13.89點（或0.34%），暫報4154.66點；費城半導體指數上漲38.89點（或1.36%），暫報2905.07點。

5大科技巨頭唯微軟小跌，Meta漲逾1%。銀行股齊揚，美銀、花旗和富國小漲近1%，半導體類股普遍上漲，超微、美光漲逾2%，輝達跌0.7%，台積電ADR漲約0.9%，聯電ADR漲超1%。