桃園市素有「千塘之鄉」美名，國民黨市長參選人張善政昨發表「守護埤塘」政策，感嘆近年桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場，市府遍查驚見資料來源竟是2個雲林縣高中生的習作，直指張身為理工科學背景，不應不查證即擅自引用，失據又危言聳聽。

國民黨桃園市長參選人張善政昨說，內政部統計，近年桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場，審計處報告也點名，桃園有300多口埤塘被列為國家重要濕地，其中1／3面積逐漸縮小，甚至不見，要從科技、環境、教育全面守護埤塘，包括「一埤塘、一學校跟一社區」；二是以無人空拍機、互聯網等，科技監控埤塘面積變化及水質；最後是希望利用埤塘生態資源，協助在地企業面對碳中和及節能減碳挑戰。

繼水務局澄清桃園市府迄今未曾核准「廢溜」，僅大園滲眉埤因早期遭重金屬汙染，核准水體填廢，都發局也反駁稱「340口桃園埤塘有1／3逐漸縮小甚至消失」是假訊息，強調審計處決算報告提到120口疑似變異，是根據央大衛星比對，經市府逐口查察，僅有7口是改制前水利會清淤底泥堆置池岸未運離及部份不法業者棄土，市府已開罰及勒令恢復水域面積，其餘300餘口都無縮小情形。

都發局也稱，查遍文獻調查資料都找不到「6年消失數百公頃」這項數據，張善政引述的內政部2020報告，也遭內政部否認未曾發表過這類數字，僅有2021年舉辦國土測繪GIS競賽時，一篇雲林縣高中生的報告以桃園埤塘為題，斥張善政具理工科學背景，不應該不查證即擅自引用、不僅失據且危言聳聽。

都發局強調，桃園埤塘在2011年統計有2851口，市府2018至2019年間依最新衛星影象標定位置，並逐口勘查確認，桃園埤塘普查總計是3097口，同時也進行生態調查，包括鳥類、植物及池岸形態，據此編輯成冊「近閱桃園埤塘」，分享給各機關學校分享運用。目前桃園埤塘常態監測工作，由市府與中央大學合作，透過國土衛星影像變異比對，若有監測到變異疑點，即轉告市府及農水署桃園、石門水管處複查。

新聞處長詹賀舜表示，張善政引述埤塘減少200萬平方公尺、300個足球場大的資料，不是內政部官方統計，而是兩個雲林縣高中生的GIS習作推測，市府不怪沒有實地調查的高中生，但是把雲林縣高中生的習作，當作事實來抨擊桃園市政府，公開在張善政臉書，是非常低階的信口開河，為了批評而失去基本判斷，這是不了解桃園，只想唱衰桃園、抹黑桃園，是百分之百的瞎扯。