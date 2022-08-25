Viva AeroBus A320 makes emergency return landing to Guadalajara Airport in Mexico after an issue with its right engine. Aircraft landed safely 40 minutes after departure.



📹 kimbertothelee pic.twitter.com/lbhsUIIYaU — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 24, 2022

週二晚間，一架從墨西哥瓜達拉哈拉國際機場（Miguel Hidalgo y Costilla）的班機起飛不久即發生引擎起火，震耳欲聾的爆炸聲嚇壞機上所有旅客，所幸機長立刻調頭，機上所有旅客包括機組人員均平安。

綜合外媒報導，一架空中巴士A320周二晚間10時左右原定從墨西哥飛抵美國洛杉磯，豈料班機才剛起飛15分鐘，右側引擎直接竄出火花，隨即發出劇烈爆炸聲，一名乘客向記者還原現場狀況，「起飛不久就傳來超大噪音，我拿下耳機，大家不是尖叫就是大哭，以為要死了…」

另一名乘客仍心有餘悸，說道「正當按下緊急按鈕的時候，我感覺整架飛機要墜落了，真的好可怕…」據悉爆炸聲傳遍當地南部城市街道，連在地表的民眾都能感覺宛如世界末日的驚險一瞬間。

事發飛機所屬墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」(Aerobus)，發言人表示，「按照現有安全程序，航班於當天晚間10時45分成功降落瓜達拉哈拉國際機場」，強調沒有造成任何傷亡。