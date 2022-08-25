新北市中和警方近日巡邏時查獲失竊車輛，進一步盤查竟在後車廂搜出十二顆FM2，駕駛當下還向警方辯稱是就醫時購入，卻提不出相關資料，全案詢後依毒品危害防制條例、侵占罪嫌移送法辦。

中和警分局秀山所員警20日凌晨0時許，至中和區秀朗路巡邏時，發現一輛舊型的賓士車，查詢後發現為失竊的租賃車，隨即上前攔停該車，並盤查車內人員身分，經駕駛王男（43歲)、副駕駛吳女（43歲）同意後，警方針對車輛內部展開搜索。

不料，警方竟在後車廂查獲十二顆FM2（總毛重5.91公克），經檢驗為第三級毒品陽性反應，遂將王、吳2嫌帶返偵辦。王男一度還向警方辯稱，是為了治療失眠問題，才會在就醫後購入該藥品，但卻提不出相關證明，故全案詢後依違反毒品危害防制條例、侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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