前美國總統川普預告將參選2024年總統大選，直言「沒有人認為美國的情況會糟糕到這個地步」。前民進黨立委郭正亮卻認為，台灣最大的危機是，川普再回來當美國總統。

郭正亮25日在《深喉嚨ONLINE》節目中認為，事實上，台灣最大的危機是，川普再回來當美國總統。因為他是真正做交易的人，他才不管什麼自由民主燈塔，他要的就是，當下是不是做交易的最佳時刻，因這時不做交易，以後可能會更糟，他思考的都是這一類。

郭正亮接著表示，若美國總統拜登失去兩院，即使參議院打平，他也沒有辦法發動法案。因為通常發動法案都是眾院，拜登怎麼辦？黨內可能有人開始說拜登不要選了，因為他實在是太老了，導致他們選成這個樣子。

郭正亮指出，如果是新人要選，也就是明年6月之前， 候選人就要浮上檯面。所以基本上，明年6月之後，民主黨就會亂成一團，一堆人要選總統，可是拜登總不能讓那些人看不起他，他就會想要做一些事，來幫忙加分，可能會在外交、軍事上做一些事，這是一個危機。

郭正亮認為，2024就更麻煩了，因為2024就短兵相接了，開始進入真正的各黨初選，所有的人都會想要來台灣，因為台灣是凸顯反中訴求最好的宣傳平台，而且最直接了當、最簡單。比如川普來台灣，那肯定是超級新聞，還有若眾議院共和黨贏了，共和黨會產生新的議長，也要來台，也就是另外一個「裴洛西」。