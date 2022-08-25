英國與烏克蘭今天簽署合作協議，英國的公、私部門將提供資金、專家和設備，協助重建烏克蘭的機場、港口、陸路等陸海空交通運輸設施，並為烏方培訓空運及航空安全人才。

英國近期並將援贈烏克蘭5輛巴士，協助烏克蘭修復大眾運輸及復原道路。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）今天與烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）舉行視訊會議。英方聽取烏方報告俄羅斯侵略戰爭對國內交通運輸網造成的破壞後，雙方簽署合作協議。

英國首相強生（Boris Johnson）6月底曾在七大工業國集團（G7）領袖峰會期間承諾，將提供1000萬英鎊協助烏克蘭重建鐵路網。英國交通部今天說明，這筆款項將用於購買橋梁修復和隧道強固工程設備、手工具及超過120個貨櫃，有助加速烏克蘭透過鐵路網運送糧食，以緩解全球糧食價格上漲壓力，並促進烏克蘭經濟復原。

庫布拉科夫指出，戰爭結局不僅取決於戰場勝負，還與烏克蘭是否能擁有強健經濟及穩定運作的基礎建設有關。今天簽署的協議有助烏克蘭取得高品質專業協助；烏方感謝英方的全方位支持。

夏普斯表示，參與相關計畫不僅是協助烏克蘭重建，也有助英國企業發展全球市場。

英國交通部預告，英國將善用5月接任的國際旅行論壇（ITF）主席一職，協調全球夥伴反制俄羅斯2月以來對烏克蘭的全面侵略，並對戰爭在烏國境內造成的交通運輸破壞啟動深入調查。

ITF已在5月的一場緊急會議投票通過嚴加限制俄羅斯及白俄羅斯參與論壇各項機制和活動，包括禁止這兩國代表參加年度峰會。目前已有近40個會員國連署要求ITF徹底停止與俄羅斯和白俄羅斯合作，英國是其中一個簽署國。

8月24日是烏克蘭獨立紀念日，紀念烏克蘭1991年8月24日宣告自蘇聯獨立。英、烏預計本週發布數項新的合作計畫與協議，包括昨天簽署的雙邊數位貿易協議，英國預期將在烏克蘭列為重建重點的數位經濟與貿易扮演重要角色。