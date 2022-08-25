阿米爾罕重新詮釋經典電影《阿甘正傳》。（UIP提供）

有「印度良心」美稱的阿米爾罕推出劇情跌宕起伏、感人肺腑的史詩級電影《拉辛正傳》，以全新視角，重新敘述了榮獲多項奧斯卡獎肯定金獎名片《阿甘正傳》的故事。

《拉辛正傳》描述頭腦簡單、心地善良的拉辛巧達（阿米爾罕飾）一心一意只想為他所愛的人帶來幸福，並且以他這個看似微不足道卻堅定不移的人生使命為出發點，帶領觀眾見證了崎嶇坎坷、動盪不安的印度近代史。

《拉辛正傳》有和原作電影稍微不同的改變和故事設定，導演阿德瓦香登說：「印度的公車站都非常擁擠，人與人之間完全無法建立真正的人際關係。但是火車卻是我們日常生活非常重要的一部分，我們常常會搭乘長途火車返鄉或是展開旅程，有時候甚至會在火車上待上24個小時，所以才會有機會和其他的乘客成為朋友並且建立感情連結。我們會一起分享飲料和食物，也會一起聊天談心，建立真正的人際關係。我記得我小時候都會在火車上交到朋友，也會在他們的生日時寫信給他們，這是再自然不過的事情了。」

導演認為編劇阿圖爾庫爾卡尼將全片的敘事切入點設定在火車上真的是神來一筆，他說：「這點改變了一切，讓來自不同年齡層的各種乘客都在這趟漫長的火車旅程中聆聽拉辛的故事。」

故事從拉辛巧達（阿米爾罕 飾）搭上橫跨印度大陸的一場火車旅程展開，永遠都是正面樂觀的拉辛向坐在他對面的一名乘客打開話匣子，開始侃侃而談他的童年故事，包括他摯愛的母親（蒙娜辛格 飾）是如何含辛茹苦地拉拔他長大，以及他是如何遇見改變他一生的女孩魯芭。

當拉辛說得越來越起勁，就有更多的乘客圍在他身邊，聽他描述他是如何見證了改變印度現代史的各個重大事件，以及他是如何終其一生都對他一生的摯愛魯芭（卡琳娜卡布 飾）完全不求回報、全心全意付出無私的愛。

雖然《阿甘正傳》和《拉辛正傳》這兩部電影之間有許多差異，但是導演阿德瓦香登表示它們都有一個共通點，那就是故事的靈魂。他說：「我們必須保留溫斯頓葛魯姆的同名原著小說和羅勃辛密克斯執導的電影的靈魂。我們希望沒看過《阿甘正傳》的觀眾能夠愛上這部電影獨特的敘事手法和精彩的故事內容，至於看過《阿甘正傳》的觀眾，我們則希望他們會喜歡這部電影呈現的印度風情、不同的歷史與文化背景，以及令人意想不到的故事轉折。」

本片的導演是阿德瓦香登（《隱藏的大明星》），主要演員陣容有印度影帝阿米爾罕（《三個傻瓜》、《我和我的冠軍女兒》）、卡琳娜卡布（《雄獅回歸》、《三個傻瓜》）、納伽柴塔尼亞（《愛情故事》）以及蒙娜辛格（《三個傻瓜》）。

https://youtu.be/oSZ6KSuCmC4

《拉辛正傳》預告—故事篇。（UIP提供）