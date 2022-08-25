林智堅的台大國發所和中華大學碩士論文雙雙被認定抄襲並且都撤銷碩士學位，形同「雙殺」。作家顏擇雅質疑，台大與中華大學是否需要把學費退還給林智堅？對此，藥師林士峰驚訝表示，哪來的奧客文化，真的把大學當成「學店」？

對於林智堅碩士論文和碩士學位被台大和中華大學雙殺，作家顏擇雅在臉書指出，台大與中華大學有沒詐騙之嫌？是否需要把收到的學費退還給林智堅？

顏擇雅認為，否則將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書，但過幾年再以維護校譽為由說等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書，這不是更像學店嗎？

藥師林士峰驚訝說，哪來的奧客文化，真的把大學當成「學店」？學費付了包學位的。

還有網友也直言，這樣的說法（退學費）才是學店思維，就是花錢買證書，拿來裝飾用的，沒效果之後就要退錢。完全不思考一個求學者在學術和人生歷程中該付出的努力。