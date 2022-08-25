美國商務部25日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率由初估的0.9％上修至0.6％，原因在於消費者支出獲得上修。但即便如此，加上首季GDP季減年率1.6％，美國經濟仍難逃連兩季負成長命運，也就是符合「技術性」衰退定義。

美國勞工部周四報告則顯示，上周（8月20日止）初領失業救濟人數減少2千人至24.3萬人，低於市場預估的25.5萬人。截至8月13日止的該周，連續申領失業救濟金人數減少1.9萬人至141.5萬人。