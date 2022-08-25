悠遊國旅補助刺激出報復性旅遊潮，7月中旬登場至今各旅遊景點人潮爆多。根據奧丁丁區塊鏈旅宿管理服務OwlNest訂房數據分析，7月中至今，平日住房率較7月上旬增加4.7％，整體住房率不僅與 2020年暑假維持同水平，更超越2019年疫情爆發前同期。

奧丁丁體驗統計顯示，東部為2022年夏季行程訂單量最高的地區，其中清涼消暑的水上活動為2022年暑假東部最暢銷行程類型，其次為沙灘車、飛行傘或輕航機等刺激體驗。奧丁丁集團行銷業務代表翁佩甄表示，東部自然生態、原民部落文化以及山海環境優勢，於疫情趨緩之際吸引眾多旅人造訪，欣賞壯闊美景、體驗當地風情並參與特色行程。

著眼下半年國旅熱度持續升溫，奧丁丁集團旗下旅遊電商奧丁丁體驗（OwlTing Experiences）集結近百項陸海空行程推出「暢遊宜花東」專區，涵蓋山林健行、部落體驗、親子行程、水上活動多元行程，更精選推薦八大東部特色體驗，邀民眾秋冬時節以不同玩法深度體驗，親近大自然感受台灣之美。

奧丁丁體驗行銷業務經理紀怡伶表示，民眾近年越趨追求獨特玩法、多重體驗的特色行程，因此持續挖掘不同以往的體驗活動與玩法，如：台北寬板滑水、清水斷崖免裝備露營與日出獨木舟、安農溪宜蘭泛舟、台東富山護漁區生態浮潛與獨木舟等別具新意且兼顧安全的特色旅遊形式，深入探索台灣在地風景。