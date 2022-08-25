由於通膨見頂降溫機率提高，美10年期債券殖利率於2.8％附近區間盤整，加上第二季企業財報優於預期，激勵美股強彈，受科技股大漲帶動，同期間AI、生技等創新科技相關基金也展開絕地大反攻。

第一金AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，第二季企業財報財報有高達75％優於市場預期，同時整體盈餘維持成長6.7％，且預估年度增幅仍達8.9％，吸引抄底買盤回流，使得科技股領先擺脫破底陰霾，技術指標呈現一波比一波高的多頭排列。

李坤憲指出，美國經濟循環從未在消費擴張、失業率下降及企業獲利增長下，陷入深度衰退，研判這波景氣應屬於擴張期間內的調整，時間大約介於2～4季左右，此期間企業獲利通常可藉由縮減支出與彈性調整人力，維持持平或小幅成長，股市則漲多於跌。

李坤憲建議，投資人可積極加碼包括AI人工智慧、機器人、電動車等長線趨勢看好的創新科技型基金。