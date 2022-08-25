為落實守護海洋愛地球的環保理念，今年暑假兆豐金控集團各子公司高階主管及同仁，在兆豐金控董事長張兆順的帶領下，前往新北市石門洞海岸淨灘，短短一公里的距離，竟然清理出超過70公斤垃圾，許多員工也藉此機會帶著孩子投入淨灘活動，無懼炎熱的酷暑，從小教導環境保育的知識，以身體力行守護海洋，為永續環境盡份心力。

張兆順表示，希望藉由淨灘活動，讓實際參與的志工們，從日常生活中省思如何透過自備餐具、購物袋等減塑行為的改變，來達到善待海洋、愛護地球的使命。此次淨灘活動，特別安排專業志工團體宣導海洋知識課程，並提醒員工正確淨灘垃圾分類方式。

兆豐金控也將大力推動「守護海洋愛地球12項減塑行動」，強調「不只要撿、更要減」，儘量「內用」減少「外帶」，透過淨灘讓同仁更加實際了解到塑膠袋、保特瓶、保麗龍、拋棄式牙刷、吸管等數量龐大的塑膠類垃圾，正一直不斷的在污染海洋生態。根據統計，2020至2021年底，全國已清理13.8萬噸海洋廢棄物，其中7成無法回收，包括塑膠製成的瓶罐、吸管及漁網漁具等。

目前沉積在全球海洋的塑膠垃圾至少1.5億噸，而且每年至少有800萬噸的垃圾流入海洋，造成污染及生態的浩劫。兆豐金控未來也將持續號召全台各地各子公司的員工參與淨灘，為守護海洋盡一份心力，讓台灣這座寶島維持美麗乾淨的海洋生態。兆豐金控近年來，積極透過氣候相關財務揭露（TCFD）、CDP、DJSI等國際評比及標準，全面盤點未來發展目標，同時加強與利害關係人溝通，以創造股東價值；旗下各子公司亦積極發展永續金融商品，結合ESG納入投融資流程，透過金融產品本身促進永續發展與循環，逐步累積企業核心競爭力，以落實永續經營精神。