會計研究發展基金會於今日（8月25日）舉辦「國際永續準則發展新趨勢介紹」線上研討會，邀請國際財務報導（IFRS）基金會的永續準則專家Ms. Katie Schmitz Eulitt說明國際永續準則理事會（ISSB）的現況與未來發展新趨勢。

會計研究發展基金會王怡心董事長開場致詞時表示，金管會賦予會研基金會翻譯與覆審國際財務報導準則（IFRS）的任務。本次線上研討會有三百多人參與，顯示各界對永續揭露的關注。

企業永續報告與財務報告最大的不同，在於永續報告資訊涵蓋了企業的過去、現在與未來的資訊，因此企業永續資訊揭露，不僅是報告（report），更是持續不斷的報導（reporting）。

金管會證期局長張振山致詞時提及，金管會參考TCFD、SASB的準則規範，強化上市櫃公司環境、社會、治理（ESG）資訊揭露；並將推動上市櫃公司永續發展路徑圖，從2023年起分階段啟動上市櫃公司碳盤查及驗證。此外，優先於年報中納入TCFD重要規範、研訂永續資訊確信指引，並密切關注國際間金融監管機構認可IFRS永續準則情形，作為我國未來採用國際永續準則方式之參考。

主講者Katie提及IFRS基金會於2021年11月的COP26大會宣布成立ISSB，將美國永續會計準則理事會（SASB）所轉型的價值報導基金會（VRF）整併，於今年3月份發布IFRS S1「永續相關財務資訊揭露的一般規定」以及IFRS S2「氣候相關揭露規定」草案，並公開徵求意見至今年7月底截止。

從ISSB所收到的1300多封外界意見函，Katie進一步說明，意見內容初步分析出五個重點：

（1）比例原則：中小型企業及新興市場的適用性，ISSB正廣泛蒐集意見。

（2）企業價值：永續報告編製者需要更多準則和指引，以瞭解如何揭露企業價值。

（3）報告發布時點：對於同時發布財務報告與永續報告，企業有所擔憂。

（4）資料挑戰：例如蒐集範疇三溫室氣體排放之資料的挑戰。

（5）以行業為基礎之規定：由於行業間各有差異，故以行業為基礎之揭露內容存在不同意見。

金管會證期局會審組長黃仲豪回應Katie演講內容時提及，從ISSB所收到的意見函來看，各國企業的永續報告準則遵循，的確需要主管機關進行法規調適與安排。尤其在比例原則方面的考量，中小企業在資料蒐集或情境分析較為困難，可參考美國則以拉長準備時間及按照企業規模分批導入。

黃仲豪也認為，企業價值是一項關鍵的問題，將會影響財報對於重大性的意涵。目前最困難的是報告發布的時機，永續報告發布的時機是否參考財務報告，在產業與供應鏈全球化下，需觀察各國法規來研究可行的方式。

隨著各行業別特性，各行業公司永續資訊有不同的揭露項目。因此，我國企業可參考會研基金會出版的專書，依照SASB行業分類所出版之「探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類(SICS®)」，今年8月份將有第二版出爐。身兼作者的王怡心表示，第二版目前正在取得VRF授權，藉此能更清楚企業應屬之行業分類，各家公司揭露本業營運表現，同時能更清楚呈現企業多元化經營的永續資訊揭露。